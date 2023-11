Umilinţă totală pentru Dinamo în Marca: "A fost cel mai jos moment al carierei mele" - Antena Sport

Reclamă

Momentul în care mi-am dat seama că ceva nu fac bine și că trebuie să schimb ceva a fost când am ajuns în România. A fost o decizie pe care, în acel moment, a trebuit să o iau, dar să joc acolo m-a făcut să deschid ochii de-a binelea.

Am avut nevoie să lucrez cu psihologi pe care i-am avut la Villarreal și, vă zic, cu siguranță, episodul Dinamo București a fost cel mai de jos moment al carierei mele, am ajuns la fundul sacului”, a spus Aleix Garcia, actualul jucător de la Girona, pentru marca.com.

Ovidiu Burcă a ajuns la capătul răbdării după Dinamo – FCSB 0-1

Ovidiu Burcă a ajuns la capătul răbdării după Dinamo – FCSB 0-1. Antrenorul dinamoviştilor a spus că simte că este epuizat de problemele cu care s-a confruntat la Dinamo.

„Dezămăgit. În primul rând dezamăgit că unii jucători nu au avut curaj, şi nu înţeleg de ce. Apoi dezamăgit că nu am făcut un meci grozav, dar am avut ocazii de a marcat. Coman a făcut diferenţa, echipele care joacă împotriva noastră înscriu euro-goluri.

Din păcate am avut şi jucători accidentaţi, şi suspendaţi. Se întâmplă aceeaşi poveste. Odată cu schimbările… am iuţit puţin meciul, am avut mai multă claritate. Dar fără să concretizăm, deşi am avut ocazii importante.

E o problemă pe care o avem. Mă întrebaţi şi înainte de joc. Am încercat să aduc jucători cu calităţi ofensive, am jucat cu cei 3 în faţă, poate mă aşteptam la mai mult. Întotdeauna când apar nişte probleme în atac, în apărare… nu poţi să pui degetul pe o problemă. Astăzi dacă mă întrebaţi, sunt destul de epuizat. Am avut aşteptări mari de la meciul acesta. Vedem pe viitor. Epuizat în sensul că e o serie neagră, e o situaţie deloc uşoară. Ştiam că e aşa, dar parcă e şi o energie negativă! Jucători suspendaţi, accidentaţi… e destul de greu să creezi omogenitate. Situaţia e destul de îngrijorătoare, nu ne gândeam că va fi atât de greu. Din păcate, în momentul în care încerci să faci lucrurile din mers, se pierde foarte mult din încredere, din energie. Am pierdut şi foarte multe meciuri nemeritat. (Aţi făcut pentru iarnă un plan?) Eu îmi respect foarte mult jucătorii, nu o să vin niciodată să vin public să spun că sunt nemulţumit. Aşteptăm pauza”, a declarat Ovidiu Burcă la digisport.