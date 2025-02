Un mare rapidist face plecăciuni în faţa lui Victor Piţurcă: "Am să-i fiu recunoscător toată viaţa mea" - Antena Sport

Victor Piţurcă, în timpul unui interviu / AntenaSport Un mare rapidist face plecăciuni în faţa lui Victor Piţurcă. Adrian Iencsi a spus că Victor Piţurcă este omul care l-a ajutat cel mai mult în carieră. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Adrian Iencsi a fost promovat de Victor Piţurcă de la naţionala de tineret la cea de seniori. Iencsi a spus că Victor Piţurcă e omul care l-a ajutat enorm în carieră. Un mare rapidist face plecăciuni în faţa lui Victor Piţurcă „Îi sunt foarte recunoscător domnului Victor Piţurcă. Poate că are cel mai important rol în ascensiunea mea ca fotbalist, dânsul m-a scos la suprafaţă, mi-a dat o încredere extraordinară şi m-a aşezat într-un loc unde am fost urmărit de toată lumea. Am să-i fiu recunoscător toată viaţa mea. După ce am devenit titular de bază la naţionala de tineret, toate echipele din Bucureşti au vrut să mă cumpere” , a spus Adrian Iencsi la orangesport.ro. Victor Pițurcă, sfaturi importante pentru Cristi Chivu! Ce i-a transmis noului antrenor de la Parma Victor Pițurcă a venit cu o serie de sfaturi importante pentru Cristi Chivu, după numirea acestuia la Parma. Fostul selecționer al echipei naționale a dezvăluit că a pus mâna pe telefon și că i-a scris fostului elev, pentru a-l felicita. De asemenea, a spus și ce ar trebui să facă românul, pe banca echipei din Serie A. Reclamă

Fostul selecționer al echipei naționale este de părere că noul antrenor de la Parma va avea o misiune dificilă în Serie A. Totuși, Pițurcă are încredere în Cristi Chivu și crede că acesta poate obține rezultate pozitive pe banca „cruciaților”.

De asemenea, Victor Pițurcă l-a sfătuit pe Cristi Chivu să evalueze rapid situația lotului de la Parma și să se sfătuiască cu Dennis Man și Valentin Mihăilă.

„L-am și felicitat aseară. Ceea ce i-am scris lui îți voi spune și ție. Va fi foarte dificil, foarte greu pentru el. Parma este într-un moment rău de tot. Am încredere că el poate să schimbe în bine fața echipei. Parma nu are un lot chiar atât de rău, am văzut aproape toate meciurile lor.

