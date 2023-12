Camelia Potec, anunţ de ultimă oră despre biletele la Campionatele Europene de înot în bazin scurt de la Otopeni!  - Antena Sport

Reclamă

„Ziua de sâmbătă, din câte am auzit, peste 95% avem biletele cumpărate. Vineri şi duminică, tot aşa, avem un număr mare de oameni care vor veni şi bănuiesc că majoritatea vor veni să încurajeze echipa României.

Aş dori să mulţumesc pe această cale pentru prezenţa dânşilor prezenţa în tribune, pentru faptul că au cumpărat bilete ca să fie alături de sportivii noştri. Pot să spun că şi ei urmăresc lucrurile acestea şi chiar de la sportivii din echipa noastră a venit acest feedback, că în weekend vor avea foarte mulţi susţinători în tribune şi se simt foarte mândri şi mult mai motivaţi să aibă performanţe bune aici la Otopeni.

Bineînţeles că acest lucru contează, dă acea încredere mai mare că trebuie să arăţi, oamenii au plătit un preţ să vină să te vadă. Automat, sportivii noştri, chiar dacă mulţi dintre ei nu au experienţă foarte mare în participare la competiţii majore, deja abia aşteaptă să intre în bazin să concureze”, a declarat Camelia Potec, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Prima reacţie a lui David Popovici, după finala de ştafetă 4×50 de metri liber: „Suntem aici să ne întrecem cu cei mai buni”

David Popovici a avut un discurs de mare campion după finala de ieri şi a spus că a scăpat de emoţiile primei probe la care a participat. Campionatele Europene de înot în bazin scurt sunt live în AntenaPLAY, în perioada 5 – 10 decembrie.

„Eu unul mă simt foarte bine, cred că fiecare dintre noi am mers mai bine. Am îmmbunătăţit timpul ca o echipă, ca o ştafetă. Am intrat şi am şi ieşit cu zâmbetul pe buze. Este o concurenţă foarte puternic, dar de asta suntem aici să câştigăm experienţă şi să ne întrecem cu cei mai buni din lume. Întotdeauna eu consider că prima cursă e cea mai grea. Acum am scăpat de emoţiile de început şi de abia aştept să avem şi probele individuale. O să fie lume multă, deja este sold-out”, a spus David Popovici în exclusivitate pentru AntenaSport.

În componenţa David Popovici, George Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, cvartetul tricolor fost cronometrat cu timpul de 1.25:93. Titlul european a fost câştigat de Marea Britanie, urmată de Italia şi Grecia.