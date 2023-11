Camelia Potec are aşteptări uriaşe de la David Popovici la Campionatele Europene de la Otopeni! Competiţia este în AntenaPLAY - Antena Sport

Matt Richards abia aşteaptă reîntâlnirea cu David Popovici, la Campionatele Europene de la Otopeni. Campion mondial la proba de 200 de metri liber de la Fukuoka, Richards a prefaţat competiţia care va avea loc la Otopeni.

Matt Richards iubeşte întrecerile în bazinul scurt, iar la Otopeni va avea şansa de a se întrece cu mai multe nume importante în acest tip de competiţie.

„Întotdeauna mi-a plăcut să înot în bazin scurt, anul trecut am participat la unele concursuri mai mici, în Anglia şi Scoţia, dar nu am fost la Campionatele Mondiale de înot în bazin scurt. Așa că nu am avut ocazia să mă întrec cu numele importante din acest sport pe o scenă mare.

Aşa că de-abia aștept să văd cum va fi anul acesta să mă întrec în bazin scurt împotriva unor înotători precum David sau Maxime Grousset, dar și a celor din țara mea”, a declarat Matt Richards, potrivit len.eu.