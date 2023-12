Camelia Potec, după startul Campionatelor Europene de Înot în bazin scurt, competiţie LIVE în AntenaPLAY: "Am început cu dreptul" - Antena Sport

Am avut un an şi jumătate de muncă, dar am avut şi experienţa din vara anului trecut. Au fost şi lucruri uşoare, având experienţă, dar am avut şi multe lucruri noi.

(n.r: Spuneaţi de Campionatul European de juniori, acum avem Campionatul European de seniori, putem visa la următorul nivel?) Putem visa. Este adevărat că anul viitor o să luăm o pauză din punct de vedere organizatoric în ceea ce priveşte competiţiile majore. Vom organiza în continuare Campionatele Naţionale la acelaşi nivel .2024 nu o să ne aducă o competiţie majoră, aşa că vom avea surprize începând cu 2025, surprize pe care le vom anunţa în curând”, a declarat preşedintele Federaţiei de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, în exclusivitate pentru AntenaSport.

David Popovici, entuziasmat după cursa care a dus România în finală: „Am înotat foarte repede”! Competiţia e în AntenaPLAY

David Popovici a fost entuziasmat după cursa care a dus România în finală. Dublul campion mondial a vorbit la microfonul AntenaSport imediat după cursă, înainte de a se afla că România s-a calificat în finala la 4×50 de metri liber. Europenele de Înot în bazin scurt sunt LIVE în AntenaPLAY.

România a obţinut calificarea în finală cu cel de al şaselea timp. Marea Britanie, Italia şi Grecia au avut cei mai buni timpi la ştafeta de 4×50 de metri liber masculin.

„Vedem acum dacă ne-am calificat. Urmează momentul ăsta, să înoate a treia serie. Am înotat foarte repede şi, nu vreau să mă grăbesc, dar aş spune că avem mari şanse să ne calificăm”, a spus David Popovici, în exclusivitate pentru AntenaSport, imediat după cursa foarte bună de la ştafetă.

„A fost o veste bună pentru dimineaţă, s-a simţit destul de rapid, dar rămâne de văzut acum”, a fost o altă reacţie exclusivă pentru AntenaSport din echipa de ştafetă a României.