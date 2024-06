David Popovici, discurs de mare campion la revenirea în România: "Nu ar fi înţelept să spun asta!" - Antena Sport

David Popovici a avut un discurs de mare campion la revenirea în România. David Popovici a câştigat medaliile de aur în probele de 100 de metri liber şi 200 de metri liber.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Popovici a spus că, deşi a dominat clar cele două finale, nu ar fi înţelept să considere că nu are rivali. Popovici a mai spus că nu s-a alteptat să scoată timpi atât de buni în cele 2 finale. La 100 de metri liber, Popovici a terminat al treilea cel mai bun timp din istorie: 46:88. Campionatele Europene de nataţie sunt exclusiv în AntenaPLAY.

David Popovici, discurs de mare campion la revenirea în România

„Mă bucur că sunt înapoi în ţară. Mă bucur să le adaug în palmares. Ca întotdeauna, nu m-am dus setat să iau medalii. Dar mă bucur că am înotat destul de bine şi că am luat medalii. M-am concentrat pe cursele noastre, am stat focusaţi şi ne-a ieşit bine. Am rivali, cred că n-ar fi prea înţelept din partea mea să spun că nu am rivali, am rivali pe orice continent, inclusiv în Europa. Nu s-a calificat pentru că s-au calificat alţii mai buni decât el. Cu cât e mai greu de obţinut, cu atât este mai frumos dacă ne iese cum ne dorim. Nu ne-am pregătit mult pentru competiţia asta pentru că a fost încă un pas pentru Jocurile Olimpice.

Ne-am întrecut aşteptările, nu ne-am aşteptat să scoate nişte timpi atât de buni. Mi-a oferit mai multă încredere treaba asta, cred că sunt bun, am mai multă încredere acum în mine. Până la urmă există viaţă şi în afara bazinului. E doar o competiţie. De abia aştept Jocurile Olimpice, dar aştept şi vacanţele. Mă simt bine să am medaliile în palmares. Nu ştiu dacă pot fi mai rapid, eu nu am aşteătări, avem doar obiective. Pentru două sutimi sau o zecime”, a spus David Popovici la sosirea în România.

Reacţia lui David Popovici când a aflat că a înotat timp de 100 m în interiorul recordului mondial al probei de 200 m, la CE

Reacţia lui David Popovici când a aflat că a înotat timp de 100 m în interiorul recordului mondial al probei de 200 m, la Campionatele Europene a venit. Campionul nostru a fost surprins de evoluţia avută live în AntenaPLAY.