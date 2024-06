David Popovici, după ce a cucerit două medalii de aur la Campionatele Europene de Nataţie: "Sunt chiar fericit"! - Antena Sport

„Sunt chiar fericit, mulțumit de tot, că am trecut cu bine de ziua de joi, care a fost un antrenament foarte bun pentru orice scenariu care poate apărea la Jocurile Olimpice. Chiar dacă acolo nu o să am patru curse într-o zi, o să fie altfel de presiune, altfel de public, altă temperatură. Trebuie să mă pregătesc pentru ce e mai complicat”, a mai declarat David Popovici pentru sursa citată.

„Fenomenul” Popovici a vorbit şi despre adaptarea la orele diferite de concurs. La Paris, David Popovici va concura la alte ore decât cele în care a intrat în bazin la Belgrad. „O să vorbesc cu domnul Adi și o să ne apucăm să ne antrenăm la orele la care vor fi cursele de la Jocurile Olimpice, calificările, semifinalele, finalele”, a precizat David Popovici.

David Popovici a cucerit medalia de aur şi la 200 metri liber, la Campionatele Europene de înot de la Belgrad. Cursa lui Popovici a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Campion european în proba de 100 de metri liber pentru a doua oară, Popovici a cucerit o nouă medalie şi în proba de 200 de metri liber.

David Popovici a obţinut în finala de la 200 de metri liber timpul de 1:43.13. La un moment dat, Popovici s-a aflat şi în timpul de record mondial. Înotătorul român a condus cursa de 200 de metri liber de la un capăt la celălalt. Recordul mondial în proba de 200 de metri liber, cel înregistrat de germanul Paul Biedermann (1:42:00), datează din 2009.

