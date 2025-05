Alex Chipciu nu exclude revenirea la FCSB: "Mi-aş dori să lucrez cu MM în fotbal" - Antena Sport

Aici am clar sufletul la Universitatea Cluj și la FCSB, ce a rămas din relațiile pe care le-am păstrat din trecut”, a declarat Alex Chipciu, potrivit fanatik.ro.

Alex Chipciu, dezvăluiri despre Vladislav Blănuţă

Alex Chipciu a dat cărţile pe faţă. A spus că s-a certat de mai multe ori cu Vladislav Blănuţă pentru că i s-a părut că atacantul este indolent. Acum, recunoaşte că dacă jucătorul va pleca de la U Cluj, formaţia sa va avea foarte mult de suferit.

”E greu să mai rămână. Probabil are oferte, la câte goluri a dat. Eu am avut niște contre cu el la început. Mi se părea că e indolent. Probabil ăsta era stilul lui. Am zis-o și colegilor. În ultimele meciuri l-am văzut mai determinat. Are calități foarte, foarte bune. Ar putea să joace la echipe mari din Europa. El, dacă merge și confirmă, poți să-l bagi la o echipă mare.