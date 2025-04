"Sunt primul din istorie care reuşeşte asta!" Reacţia lui David Popovici după ce a devenit campion naţional la 50 de metri liber! - Antena Sport

A trecut o singură probă, mai am 3, eu mă simt bine. Înseamnă că a funcţionat ce s-a întâmplat în corpul meu.

Anul ăsta am Europenele şi Mondialul, n-am timp să mă plictisesc. Şi să ne trăim viaţa, în general!

De recordul naţional sunt mândru. O chestie pe care chiar mi-o propusesem şi am reuşit-o. Acum sunt primul om din istorie sub 22 la 50, sub 47 la sută şi sub 1.43 la 200. Cei mai buni timpi. Asta mi-am propus şi de asta sunt foarte mândru”, a declarat David Popovici după ce a câştigat finala la 50 de metri liber la Campionatul Naţional de Înot.

David Popovici, campion naţional în proba de 50 de metri liber! „Fenomenul” a stabilit şi un record naţional

David Popovici a câştigat titlul naţional în proba de 50 de metri liber, la Campionatul Naţional de Înot. Înotătorul român a avut timpul 21.83, stabilind un nou record naţional în proba de 50 de metri liber.

Este primul titlu pentru David Popovici în acest an. Finala la 50 de metri liber de la Campionatul Naţional de Înot, care se dispută la Otopeni, este prima finală a înotătorului român în acest an.

Pe locul 2 s-a clasat Patrick Dinu, cu timpul 22.40. Dinu a stabilit şi el un record personal în finala la 50 de metri liber, în care a concurat cu David Popovici.

David Popovici va mai concura la Campionatul Naţional de înot în alte 4 probe. El va intra în bazin, după ce s-a clasat pe primul loc în finala la 50 de metri liber, în probele de 100 metri liber, 200 metri liber și 100 metri fluture. Popovici este campion olimpic în proba de 200 de metri liber, în timp ce în proba „regină”, de 100 de metri liber, Popovici a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.