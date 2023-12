David Popovici resimte presiunea, dar are o atitudine de mare campion, înaintea CE în bazin scurt de la Otopeni: "Nu doresc asta" - Antena Sport

David Popovici resimte presiunea, dar are o atitudine de mare campion, înaintea CE în bazin scurt de la Otopeni: „Nu doresc asta”

„Absolut, e o presiune. Singurul lucru pe care îl am de făcut e să o ignor şi să am grijă ce fel de presiune pun pe mine. Consider că nu trebuie să uit de ce m-am apucat de acest sport şi de ce îl continui. Pentru că îl iubesc, pentru că îmi doresc foarte tare să îi inspir pe ceilalţi.

Şi, dacă mă iau prea în serios, dacă pun prea multă presiune pe mine, dacă ascult părerile tuturor, cred că o să îmi pierd din acea pasiune şi nu îmi doresc asta. Cred că nimeni nu îşi doreşte asta”, a declarat David Popovici, la conferinţa de presă.

David Popovici este pregătit pentru Campionatele Europene de înot în bazin scurt de la Otopeni

De asemenea, David Popovici a dezvăluit şi ce înseamnă pentru el să participe la o competiţie în bazin scurt şi cum îl ajută să se pregătească pentru competiţiile în bazin olimpic.

Popovici a avut un mesaj şi pentru ceilalţi competitori de la Otopeni, pe care i-a îndemnat să se simtă cât mai bine în cele şase zile de concurs:

„Faptul că această competiţie se organizează atât de aproape de casă este o oportunitate grozavă de a arăta publicului un show grozav. Ne vom distra. Sincer să fiu, singurul lucru şi cel mai bun lucru pe care pot să îl fac pentru acest sport este să fiu bun, să înspir copii. Atâta timp cât pot inspira copii şi pot promova un stil de viaţă sănătos mă simt bine.

Este un concurs foarte important pentru mine. Mie îmi place mai mult să înot într-un bazin lung, dar este o ocazie foarte bună să ne perfecţionăm. Totul e mai repede. Mă bucur că suntem aici. Vreau să le urez succes colegilor mei şi tuturor participanţilor. Suntem aici să ne simţim bine şi nu trebuie să ne luăm prea în serios”, a declarat David Popovici, la conferinţa de presă.