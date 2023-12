David Popovici şi echipa României, calificare uriaşă în finala de 4x50 de metri mixt masculin! Finala e la 19:45 în AntenaPLAY - Antena Sport

Reclamă

Marea finală va fi transmisă de la 19:45 în AntenaPLAY. David Popovici a anunţat că va fi înlocuit de Patrick Dinu în finala de diseară.

David Popovici şi echipa de ştafetă la 50 de metri liber au obţinut ieri locul 7 în finala de 4×50 de metri liber.

Reclamă

Românca de 15 ani care face senzaţie la Campionatele Europene de înot în bazin scurt, competiţie LIVE în AntenaPLAY

Prima reacţie a lui David Popovici, după finala de ştafetă 4×50 de metri liber: „Suntem aici să ne întrecem cu cei mai buni”

David Popovici a avut un discurs de mare campion după finala de ieri şi a spus că a scăpat de emoţiile primei probe la care a participat. Campionatele Europene de înot în bazin scurt sunt live în AntenaPLAY, în perioada 5 – 10 decembrie.

„Eu unul mă simt foarte bine, cred că fiecare dintre noi am mers mai bine. Am îmmbunătăţit timpul ca o echipă, ca o ştafetă. Am intrat şi am şi ieşit cu zâmbetul pe buze. Este o concurenţă foarte puternic, dar de asta suntem aici să câştigăm experienţă şi să ne întrecem cu cei mai buni din lume. Întotdeauna eu consider că prima cursă e cea mai grea. Acum am scăpat de emoţiile de început şi de abia aştept să avem şi probele individuale. O să fie lume multă, deja este sold-out”, a spus David Popovici în exclusivitate pentru AntenaSport.

Reclamă

În componenţa David Popovici, George Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, cvartetul tricolor fost cronometrat cu timpul de 1.25:93. Titlul european a fost câştigat de Marea Britanie, urmată de Italia şi Grecia. Lotul României pentru Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 Lotul României pentru Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) pentru seniori, de la Otopeni, va fi alcătuit din următorii: David Popovici, Vlad Stancu, Andrei Anghel, Diana Stigher, Ioana Știrbu, Patrick Dinu, Darius Coman, Robert Badea, Denis Popescu, Aissia Prisecariu, Andrei Ungur, Brigitta Vass, Mihai Gergely, Daniel Nicușan, Vlad Mihalache, Andrei Proca, Nandor Nagy, Maysa Rațiu, Anastasia Bako, Daria Silișteanu, Alexandru Stoica. Antrenori: Adrian Rădulescu, Iulia Becheru, Andrei Pinticanu, Radu Claudiu, Răzvan Florea, Bogdan Stroe, Mircea Purcaru, Cătălin Ungur.

Antrenor federal: Silviu Anastase. Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) pentru seniori, de la Otopeni este cea mai importantă competiție de înot a anului din Europa. Evenimentul este organizat de către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în colaborare cu European Aquatics, și va avea loc în perioada 5-10 decembrie 2023 în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni. Reclamă