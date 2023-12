Prima reacţie a lui David Popovici, după finala de ştafetă 4x50 de metri liber: "Suntem aici să ne întrecem cu cei mai buni" - Antena Sport

Prima reacţie a lui David Popovici, după finala de ştafetă 4×50 de metri liber

David Popovici şi colegii săi au terminat pe locul 7 finala de ştafetă 4×50 de metri

Prima reacţie a lui David Popovici, după finala de ştafetă 4×50 de metri liber. David Popovici şi colegii săi au terminat pe locul 7 finala probei de ştafetă 4×50 de metri liber.

David Popovici a avut un discurs de mare campion la finalul finalei şi a spus că a scăpat de emoţiile primei probe la care a participat. Campionatele Europene de înot în bazin scurt sunt live în AntenaPLAY, în perioada 5 – 10 decembrie.

„Eu unul mă simt foarte bine, cred că fiecare dintre noi am mers mai bine. Am îmmbunătăţit timpul ca o echipă, ca o ştafetă. Am intrat şi am şi ieşit cu zâmbetul pe buze. Este o concurenţă foarte puternic, dar de asta suntem aici să câştigăm experienţă şi să ne întrecem cu cei mai buni din lume. Întotdeauna eu consider că prima cursă e cea mai grea. Acum am scăpat de emoţiile de început şi de abia aştept să avem şi probele individuale. O să fie lume multă, deja este sold-out„, a spus David Popovici în exclusivitate pentru AntenaSport.