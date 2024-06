Campionatele Europene de înot sunt ACUM în AntenaPLAY! Noi emoţii pentru cei 4 români care concurează - Antena Sport

Campionatele Europene de înot sunt ACUM în AntenaPLAY! Noi emoţii pentru românii care concurează Bazinul de la Belgrad - Profimedia Images Programul complet de azi al românilor la Campionatele Europene de înot ne aduce participarea a patru sportivi din ţara noastră, care iau startul sâmbătă, în competiţia transmisă live în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ David Popovici (100 m liber, 200 m liber), Patrick Dinu (50 m liber, 100 m liber), Denis Popescu (50 m fluture, 100 m fluture, 50 m spate, 100 m spate), Mihai Gergely (50 m fluture, 100 m fluture, 200 m liber), George Rațiu (50 m liber, 100 m liber, 50 m fluture), Richard Silaghi (50 m liber, 100 m liber, 50 m fluture), Aissia Prisecariu (200 m spate) au fost înotătorii noştri prezenţi la Belgrad. Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici evoluţiile românilor de la CE de Înot! Programul complet de azi al românilor la Campionatele Europene de înot Update 10:40: Românul George Raţiu a terminat pe locul 3 seria lui la 50 de metri liber! El a obţinut timpul 22.49 Update 10:30: Ziua de sâmbătă de la Campionatele Europene de înot a început! Competiţia e LIVE în AntenaPLAY La ora 10:30, sunt programate seriile probei de 50 de metri liber, unde România e reprezentată de trei sportivi. Alexandru Szilagyi va intra în seria a treia, Patrick Dinu face parte din seria a cincea, iar George Raţiu întră în bazin în serie a şasea. Reclamă

La 10:56, sunt programate seriile la 100 m spate. Denis Popescu face parte din seria 5.

