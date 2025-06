David Popovici, pregătit să atace recordul mondial al lui Pan Zhanle: "Încerc să fiu din nou cel mai bun din istorie" - Antena Sport

David Popovici şi-a propus noul obiectiv după ce a câştigat aurul de la Europenele U23, acolo unde a stabilit şi un nou record european la proba regină de 100 de metri liber. Următoarea bornă a românului de 20 de ani este recordul mondial deţinut de Pan Zhanle.

Chinezul a înotat în finala Jocurilor Olimpice în 46:40, în timp ce, sâmbătă, Popovici a terminat cursa în 46:71, al doilea timp din istoria probei.

David Popovici, pregătit să atace recordul mondial al lui Pan Zhanle

“Chiar dacă încerc să nu îmi propun timpi exacţi, pot spune că mi-am întrecut aşteptările. Cum a spus şi preparatorul meu fizic, mi-am doborât propriul record şi nu am deranjat pe nimeni, momentan, însă îmi doresc să îi deranjez pe câţi mai mulţi.

Bineînţeles că mi-ar plăcea, având în vedere că de-a lungul timpului am reuşit. Sunt recunoscător că am reuşit să îmi îndeplinesc tot ce mi-am dorit, cu titlurile mele. Pot să privesc şi mai departe, să încerc să fiu din nou cel mai bun din istorie. E foarte plăcut să am cu cine să mă întrec, şi anume cu Pan.

Vârful de formă e plănuit pentru Mondiale, numai că pentru mine totul e foarte simplu anul acesta. Atâta timp cât sunt relaxat şi liniştit, pot să înot şi repede. Privesc competiţiile ca pe nişte provocări, dar e şi slujba mea, îmi câştig pâinea din asta, dar încerc să nu uit niciodată că am început înotul ca pe-o joacă. Încerc să nu uit asta niciodată, chiar dacă merg acum la Jocurile Olimpice sau la Mondiale.