David Popovici, genial după ce Pan Zhanle a spulberat recordul mondial la 100 m liber, la Jocurile Olimpice: "Să-i venim de hac" - Antena Sport

David Popovici a avut o reacţie genială după ce Pan Zhanle a spulberat recordul mondial la proba de 100 m liber, de la Jocurile Olimpice 2024. Chinezul a înotat pentru aur în 46.40 secunde, spulberând fostul record (46.80).

David Popovici a terminat pe locul 3 şi şi-a adjudecat a doua medalie de la această ediţie a Jocurilor Olimpice. Românul de 19 ani şi-a fixat deja un prim obiectiv pentru viitorul apropiat: să redevină deţinătorul recordului mondial. Cel mai bun timp al său a fost 46:86.

David Popovici, reacţie genială după ce Pan Zhanle a spulberat recordul mondial la 100 m liber, la Jocurile Olimpice

„E extraordinar timpul lui Pan. N-am ce să zic. Jos pălăria! A bătut cu mult recordul mondial. Asta înseamnă şi mai multă motivaţie pentru mine şi pentru cei care am ieşit în spate, să ne antrenăm şi mai tare, şi mai bine. Să încercăm să îi venim de hac.

Sunt mai liniştit decât am fost după aur. Am terminat, pot vizita Parisul. Până acum, am stat baricadat în hoteluri. Nu aveam ce să fac mai mult, nu pot fi dezamăgit. Am fost la o sutime de locul 2, dar şi cel de pe locul 4 a fost la o sutime de mine. Aşa e sportul, e crunt”, a spus Popovici, după bronzul de la 100 m liber.

România, 310 medalii la Jocurile Olimpice

România a ajuns la 310 medalii la ediţiile de până acum ale Jocurilor Olimpice de vară, după ce David Popovici a obţinut, miercuri seară, bronzul la 100 metri liber. Popovici a câştigat doup medalii la Jocurile de la Paris, aur la 200 metri liber şi bronz la 100 metri liber.