Sportivii din Coreea de Nord și Coreea de Sud, moment istoric la Jocurile Olimpice! Imagini virale cu jucătorii de tenis de masă - Antena Sport

Bernadette Szocs, discurs uriaş înaintea meciului din optimi de la Jocurile Olimpice

„După ce am ratat semifinala la dublu mixt, am suferit, m-a durut pe moment, dar ştiam că va continua competiţia pentru că mai am proba de simplu şi cea de echipe, unde am şanse mari să îmi îndeplinesc visul cel mare. A fost o descărcare pentru mine pentru că îmi doream la dublu mixt să luăm o medalie. Sunt concentrată pe proba de simplu. Este un pic de presiune, dar de fiecare dată presiunea m-a motivat, m-a făcut mai ambiţioasă. Singura mea dorinţă când intru la masă e să dau totul şi să nu regret nicio secundă că nu am încercat să fac totul pentru acel vis. Mâine voi avea un meci foarte greu, voi juca împotriva colegei mele de la dublu fete cu care am ieşit campioane europene.

De câteva ori am jucat împotriva ei, am şi bătut-o, dar am şi pierdut. Nu seamănă niciun meci unul cu altul. O să dau totul din mine pentru că am mai făcut un pas spre visul cel mare. Îmi doresc să mă lupt cu campioana olimpică pentru semifinale pentru că ştie toată lumea că am învins-o de două ori chiar dacă ea m-a bătut de 3 ori. Îi este şi ei frică, sigur o să aibă o presiune foarte mare. Deocamdată, îmi doresc foarte mult să câştig meciul de mâine pentru că nu am reuşit niciodată să ajung în primele 8 din lume la o Olimpiadă”, a spus Bernadette Szocs în exclusivitate pentru AntenaSport.