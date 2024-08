Surpriză uriaşă la turneul feminin de tenis de la Jocurile Olimpice! Zheng a învins-o pe Swiatek şi s-a calificat în finală! - Antena Sport

Surpriză uriaşă la turneul feminin de tenis de la Jocurile Olimpice! Jucătoarea chineză Zheng Qinwen, cap de serie numărul 6, a învins-o în semifinale pe poloneza Iga Swiatek, numărul 1 mondial, scor 6-2, 7-5, şi s-a calificat în finală.

Cu o prestaţie puternică şi impresionantă, Zheng a trecut de principala favorită după o oră şi 51 de minute de joc pe terenul Philippe Chatrier de la Roland Garros, locul unde au avut loc multe dintre cele mai bune momente din cariera lui Swiatek.

Este prima victorie a lui Zheng în faţa unei jucătoare aflate pe locul 1 mondial, relatează news.ro.

„Cred că în acest meci am avut mai multă răbdare decât ea și mi-am așteptat șansele. Am făcut mai puține greșeli decât ea. Dar Iga, chiar dacă pierde primul set, este o jucătoare care poate întoarce meciul, și a făcut asta în multe alte meciuri până acum, mai ales în meciurile împotriva mea.

Vreau să o felicit pe Iga pentru că a luptat pentru țara ei și a făcut un meci uimitor. Împotriva ei, trebuie să fii concentrată tot timpul, așa că atunci când am fost condusă cu 0-4, am început să fiu mai agresivă, pentru că am simțit că în setul doi am așteptat prea mult. Desigur, este bine să ai răbdare, dar cu Iga trebuie să ai răbdare și să fii agresiv în același timp.