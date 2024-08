Team Romania la Jocurile Olimpice 2024 - ziua 7 | Trei echipaje la canotaj luptă pentru medalie. Atleţii români intră în concurs - Antena Sport

Team Romania la Jocurile Olimpice 2024 - ziua 7 | Trei echipaje la canotaj luptă pentru medalie. Atleţii români intră în concurs Ionel Cozmiuc şi Gianina Van Groningen / Profimedia Acesta este programul Team Romania la Jocurile Olimpice 2024, în ziua 7 de concurs de la Paris. Vineri vor debuta primii sportivi ai României la atletism, în timp ce canotajul luptă pentru alte medalii în trei finale. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vezi Jocurile Olimpice de la Paris în AntenaPLAY pe canalele TVR*. Cu AntenaPLAY ai acces la canalele must carry, posturile Antena, dar și canale exclusive. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. (*program retransmis în temeiul Legii audiovizualului) Team Romania la Jocurile Olimpice 2024 – ziua 7 | Trei echipaje la canotaj luptă pentru medalie. Atleţii români intră în concurs Daniela Stanciu este prima sportivă a României care va concura vineri, în calificările la săritura în înălţime, de la ora 11:15. Seara, de la ora 19:15, Andreea Taloş şi Diana Ion participă în calificările de la triplusalt, în timp ce Rareş Toader începe calificările la aruncarea greutăţii la ora 21:10. La canotaj, România luptă în alte trei finale, după ce joi, delegaţia tricolorilor de la canotaj a adus două medalii, un aur şi un argint. Florin Arteni şi Florin Lehaci sunt primii care intră în acţiune, de la ora 12:30, în finala A de la dublu rame masculin. Ei vor fi urmaţi de Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel, la dublu rame feminin, în timp ce Gianina Van Groningen şi Ionela Cozmiuc vor concura în finala de la dublu vâse feminin, categoria uşoară, de la ora 13:22. Reclamă

Reclamă 4

Atletism

11:15: Daniela Stanciu – săritura în înălţime – calificări

19:15: Andreea Taloş şi Diana Ion – triplusalt – calificări

21:10: Rareş Toader – aruncarea greutăţii – calificări

Canotaj

12:30: Florin Arteni şi Florin Lehaci – dublu rame masculin – finala A

12:42: Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel – dublu rame feminin – finala A

13:22: Gianina Van Groningen şi Ionela Cozmiuc – dublu vâsle feminin, categoria uşoară – finala A

Yachting

13:15: Ebru Bolat – Dinghy feminin

Elisabeta Lipă, în culmea fericirii după medaliile obţinute la canotaj: „Agonie şi extaz! Îmi antrenează inima”

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că finalele de la canotaj de la Jocurile Olimpice, în care România a cucerit două medalii olimpice, una de aur şi una de argint, au făcut-o să treacă de la agonie la extaz.

„Ziua de azi? Agonie şi extaz, asta am trăit eu azi. Dar nu este prima dată, sportivii îmi antrenează inima, de aia am atâta rezistenţă, că nu mă lasă să obosesc. Dar este o zi foarte fericită. Sigur canotajul va mai aduce medalii, au muncit prea mult, prea frumos, s-au sacrificat prea mult. Sacrificiul a fost enorm pentru pregătirea Jocurilor Olimpice. Să ai jumătate de zi liberă pe săptămână, un an de zile, este greu. Dar atunci când ştii ce vrei, nimic nu este greu”, a declarat Lipă, potrivit agerpres.ro.

Ea se aştepta ca echipajul de dublu vâsle masculin, format din Andrei Cornea şi Marian Enache, să câştige aurul olimpic.

Reclamă

„Mă aşteptam la aurul băieţilor, eu i-am întrebat înainte de a veni aici la Jocurile Olimpice, dacă îşi imaginează cam unde îi văd eu la Jocurile Olimpice şi au spus ‘Da, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului’. Şi mi-au promis: ‘Doamnă, vom face tot ce depinde de noi să nu vă dezamăgim’. Şi astăzi nu m-au dezamăgit”, a afirmat preşedinta ANS. În ceea ce le priveşte pe Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, medaliate cu argint la dublu vâsle feminin, Elisabeta Lipă a spus că e ferm convinsă că sportivele îşi vor lua revanşa în finala de sâmbătă de la 8+1. „Eu nu am nicio dezamăgire, ba din contră, sunt foarte mândră de Simona şi Ancuţa, pentru că atunci când eşti pe primul loc atâţia ani de zile, toată lumea vrea să te învingă. Şi adversarul face tot posibilul ca să speculeze fiecare greşeală. Astăzi nu a fost ziua lor, dar totuşi vorbim despre un argint olimpic. Iar aurul l-au pierdut la 24 de sutimi. Eu nu sunt dezamăgită de ele, le cunosc, ştiu ce pot şi sunt ferm convinsă că sâmbătă îşi vor vărsa toţi nervii pe finala olimpică din proba de 8+1 şi vor da dovadă de adevăratele profesioniste”, a afirmat Lipă.