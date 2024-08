Elisabeta Lipă, în culmea fericirii după medaliile obţinute la canotaj, la JO 2024: "Agonie şi extaz! Îmi antrenează inima" - Antena Sport

Simona Radiş, după argintul de la Jocurile Olimpice 2024: „Am dat efectiv totul. Dacă ar mai fi fost, nu aș mai fi putut”

Simona Radiş a dezvăluit după argintul câştigat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, la proba de dublu vâsle feminin, că a fost la capătul puterilor la finalul cursei de 2.000 de metri.

Cele două au câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi au căzut pe treapta a doua a podiumului, la Paris. Bodnar şi Radiş fac parte şi din echipa de 8+1.

„Pot să spun cu toată mândria că am dat efectiv totul. Dacă ar mai fi fost, nu aș mai fi putut. Nu sunt supărată. Sunt fericită că am luptat și nu am renunțat.

Pentru noi a fost un an foarte dificil și e bine să nu uităm să ne bucurăm de competiție în sine, pentru că dacă am alerga după aur, am face degeaba sport”, a spus Simona Radiş, după finala la dublu vâsle feminin.

„Ne bucurăm că am reușit să obținem acest rezultat. O să încercăm să facem o cursă foarte bună și la 8+1. Pentru noi nu s-au încheiat Jocurile Olimpice. Ne vedem pe 03 august”, a completat Ancuţa Bodnar.