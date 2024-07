"Vreau să-l urmez pe Popovici!" Sabrina Maneca Voinea, prima reacţie după finala pe echipe de la Jocurile Olimpice - Antena Sport

Sabrina Maneca Voinea a oferit prima reacţie, după finala pe echipe de la gimnastică, de la Jocurile Olimpice. Gimnasta de 17 ani s-a declarat mulţumită de rezultatul obţinut de România.

România s-a clasat pe locul şapte în finala pe echipe, de la gimnastică artistică. Româncele au concurat sub privirile Nadiei Comăneci, care a urmărit finala alături de Serena Williams.

Sabrina Maneca Voinea, prima reacţie după finala pe echipe de la Jocurile Olimpice

Sabrina Maneca Voinea a transmis că se gândeşte acum la finalele individuale pe care le va disputa, la bârnă şi sol, sperând să aducă României o medalie olimpică.

Aceasta a transmis un mesaj superb, şi după ce a fost întrebată de David Popovici. Gimnasta de 17 ani a declarat că speră să-i urmeze exemplul înotătorului, care a devenit campion olimpic la 200 m liber.

„A fost un concurs foarte bun, îi mulţumim Nadiei că ne-a fost alături şi că este mândră de noi. Sperăm în finale să fie mai bine, pentru că putem. Doamne ajută de aici înainte, pentru că am tras de noi, am arătat că putem, am avansat cu un loc înainte, le-am demonstrat tuturor că suntem bune. Sunt mândră de mine, de echipa mea, de mama, de antrenori, de toată lumea. Pentru mine începe acum finala de la bârnă şi sol.