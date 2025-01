Alex Nedeljkovic, primul portar din istoria NHL cu gol şi assist în acelaşi meci! Ce record impresionant mai deţine jucătorul lui Penguins - Antena Sport

„A fost spectaculos tot meciul. A avut parade uriaşe. Nu cred că am fost destul de compacţi în apărare, dar el a fost acolo şi ne-a salvat de mai multe ori. Când eram în inferioritate, s-a descurcat grozav.

Cred că a marcat în fiecare ligă în care a jucat. Băieţii glumeau în vestiar cu el şi i-au spus că tot ce îi mai lipsea era o bătaie pentru hat-trick-ul Gordie Howe”, a spus şi Mike Sullivan.

Alex Nedeljkovic a devenit al doilea portar din istoria lui Pittsburgh care înscrie, după Tristan Jarry, care a marcat în noiembrie 2023. În urmă cu câteva zile, Tristan Jarry a fost trimist în AHL de către Pittsburgh.

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 19:30, are loc meciul dintre Philadelphia Flyers şi New Jersey Devils, în timp ce duminică, de la ora 02:00, va avea loc partida New York Rangers – Montreal Canadiens.