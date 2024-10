Bernadette Szocs revine la WTT Champions Frankfurt (3-10 noiembrie, AntenaPLAY). Miză uriaşă pentru Bernie - Antena Sport

Bernadette Szocs revine în circuitul mondial la WTT Champions Frankfurt 2024, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 3-10 noiembrie. La turneul cu premii totale de 500.000 de dolari participă şi alte nume mari, precum Wang Manyu, Wang Yidi sau Chen Xintong.

Bernie Szocs are amintiri plăcute de la WTT Champions Frankfurt 2023, atunci când a eliminat-o pe campioana olimpică din acel moment, Chen Meng. Bernadette a dus scorul până la 10-8 în decisiv, a pierdut ambele mingi de meci, dar în cele din urmă a accelerat spre victoria cu 3-2 (4-11, 11-8, 13-11, 5-11, 12-10).

Bernadette Szocs revine la WTT Champions Frankfurt (3-10 noiembrie, AntenaPLAY)

Bernadette Szocs are o miză uriaşă la Frankfurt! Românca are nevoie de puncte pentru a-şi asigura prezenţa la turneul de final de an de la Fukuoka, la care vor participa cele mai bune 16 jucătoare ale lumii.

În clasamentul Race, românca este chiar pe locul 16, lupta fiind aprigă cu Bruna Takahashi, Suh Hyo Won, Qian Tianyi şi Prithika Pavade.

Cu cât va avansa mai mult în turneu, cu atât va avea Bernie şanse mai mari să ajungă la Fukuoka, turneu transmis de asemenea exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 20-24 noiembrie.