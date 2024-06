Eliza Samara - Hina Hayata LIVE VIDEO (15:10, AntenaPLAY). Duel pentru turul 3 de la WTT Star Contender Ljubljana 2024 - Antena Sport

Eliza Samara - Hina Hayata LIVE VIDEO (15:10, AntenaPLAY) Eliza Samara - Hina Hayata LIVE VIDEO (15:10, AntenaPLAY) Eliza Samara – Hina Hayata LIVE VIDEO. Eliza Samara şi Hina Hayata se întâlnesc în turul secund al WTT Star Contender Ljubljana 2024, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 11-16 iunie. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Câştigătorii turneului WTT Star Contender Ljubljana 2024 vor încasa 10.000 de dolari şi 600 de puncte, finaliştii vor pune mâna pe 7.500 de dolari şi 420 de puncte, iar semifinaliştii, 4.000 de dolari şi 210 puncte. Premiile totale pentru care luptă jucătorii sunt de 250.000 de dolari. Eliza Samara – Hina Hayata LIVE VIDEO (15:10, AntenaPLAY) Duelul dintre Eliza Samara şi Hina Hayata este programat vineri, nu mai devreme de ora 15:10 (ora României). Duelul este unul infernal pentru Samara, ţinând cont că nipona este cel mai bine clasată jucătoare din clasamentul mondial prezentă în Sloveni. Hina Hayata este pe poziţia a cincea în ierarhia mondială, fiind depăşită de cele patru sportive din China, Sun Yingsha, Wang Manyu, Wand Yidi şi Chen Meng. De partea cealaltă, veterana din România e pe locul 41. Conform site-ului oficial al competiţiei, aceasta va fi cea de-a şasea întâlnire directă dintre cele două sportive. Nipona de 23 de ani se află la conducere, cu 3-2. Reclamă

