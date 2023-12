Programul de vineri de la Turneul Campioanelor la tenis de masă 2023! Meciuri foarte spectaculoase, LIVE în AntenaPLAY - Antena Sport

Sun Yingsha – Miwa Harimoto – 13:05

Adriana Diaz – Mima Ito – 13:40

Bernadette Szocs – Chen Xingtong LIVE VIDEO (11:30), exclusiv în AntenaPLAY

Chiar dacă sportiva de pe locul 6 mondial este favorita duelului, Bernadette fiind pe 12, românca are toate motivele să se gândească la victorie, ţinând cont că a mai învins-o în 2023 pe Xingtong. Cele două s-au întâlnit la WTT Champions Macao 2023, în aprilie, şi jucătoarea noastră s-a impus în prima rundă cu 3-1 (6-11, 11-9, 11-9, 11-3).

„Am fost optimistă, am crezut în jocul meu. Am ştiut că nu am de pierdut nimic în faţa ei, aşa că am dat ce e mai bun şi am crezut în totalitate. Sunt fericită că am reuşit să înving o nouă jucătoare de top din China”, spunea atunci Bernie.

Pentru Bernadette Szocs, anul 2023 a fost cel mai bun an al carierei. A câştigat medalia de aur la Jocurile Europene, a bătut-o pe campioana olimpică de la Tokyo, iar cu echipa României a ajuns încă o dată în finala EURO. Turneul Campioanelor la tenis de masa 2023 de la Nagoya va fi un adevărat test pentru frumoasa româncă.

Miză uriaşă pentru Bernadette Szocs la Turneul Campioanelor la tenis de masă 2023

În funcţie de rezultatele din Japonia, jucătoarea de 28 de ani poate urca semnificativ în clasamentul mondial, unul care se va modifica şi în funcţie de rezultatele celorlalte jucătoare.

Calificarea în sferturile de finală îi va aduce 265 de puncte şi un posibil loc 10, dacă Yinh Han va pierde partida din optimi cu Joo Cheonhui. Dacă Szocs va atinge semifinalele, ea va primi 525 de puncte şi ar putea urca pănă pe maximum locul 8.