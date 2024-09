Sun Yingsha - Wang Yidi 4-2. Numărul 1 mondial s-a impus la WTT Champions Macao 2024, live în AntenaPLAY - Antena Sport

Sun Yingsha – Wang Yidi 4-2. Cea mai bună jucătoare a lumii a bătut-o pe Wang Yidi, în finala WTT Champions Macao 2024, cu 11-7, 6-11, 12-10, 4-11, 11-8, 11-4, exclusiv în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sun a revenit în ultimul act de la Macao după doi ani şi a obţinut a 9-a victorie în cele 13 meciuri disputate împotriva lui Wang Yidi. Pentru cea mai bună jucătoare a lumii, acesta este al treilea triumf din 2024 la WTT Champions, după Incheon şi Chongging.

Sun Yingsha – Wang Yidi 4-2. Numărul 1 mondial s-a impus la WTT Champions Macao 2024, live în AntenaPLAY

Pe de altă parte, aceasta a fost şi a patra victorie la rând în faţa lui Wang Yidi. „M-am simţit foarte bine în această finală. Ştiam că Yidi este într-o mare formă. Obiectivul meu a fost să îmi regăsesc cât mai repede cea mai bună formă.

Cred că amândouă am jucat foarte bine azi, dar după seturile cinci şi şase mi-am dat seama am jucat chiar şi mai bine decât anticipasem. Sper să joc cât mai bine şi să am acelaşi nivel şi la China Smash in Beijing”, a spus Sun Yingsha.

La startul turneului de la Macao au fost 9 dintre cele mai bune 10 jucătoare din clasamentul mondial: Sun Yingsha, Chen Meng, Wang Manyu, Wang Yidi, Hina Hayata, Shin Yubin, Miwa Harimoto, Mima Ito şi Cheng I-Ching.