Reacția presei internaționale, după ce Rafael Nadal și-a anunțat retragerea: "Adio, Rafa!" - Antena Sport

„Familia este totul pentru mine. Mama mea a făcut toate sacrificiile pe care a trebuit să le facă pentru ca noi să avem totul. Soția mea… mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut, să vin acasă și să văd cum crește fiul meu a fost o forță care m-a ținut în viață și a reprezentat energia necesară pentru a continua.

Mă simt norocos pentru tot ce am putut trăi. Vreau să mulțumesc întregii industrii a tenisului, colegilor mei, marilor mei rivali… Am petrecut multe ore împreună și am trăit momente pe care mi le voi aminti pentru restul vieții„, a fost mesajul lui Nadal.

Rafael Nadal, 22 de titluri de Grand Slam şi aproape 135 de milioane de dolari din tenis

Rafael Nadal a cucerit 22 de titluri de Grand Slam, ocupând locul 2 în acest clasament, după sârbul Novak Djokovic, care are 24. Marele campion spaniol a adunat aproape 135 de milioane de dolari numai din premii, fiind pe locul 2 şi în acest clasament, tot după Novak Djokovic, care a adunat aproape 185 de milioane de dolari din premii.

14 din cele 22 de titluri de Grand Slam cucerite de Nadal au fost obţinute la Roland Garros. Nadal a fost declarat, incontestabil, „Regele zgurii”. Ultimele două titluri de Grand Slam le-a cucerit în 2022, la Australian Open şi, ulterior, la Roland Garros.

La Australian Open, Nadal l-a învins în finală pe Daniil Medvedev, de la 2-0 la seturi pentru rus. Novak Djokovic nu a putut participa la acel turneu de Grand Slam pentru că nu se vaccinase contra Covid 19.

În finala de la Roland Garros 2022, Nadal l-a învins fără drept de apel pe norvegianul Casper Ruud, cu 6-3, 6-3, 6-0. A fost ultimul mare triumf pentru campionul spaniol.

Nadal a câştigat primul turneu de Grand Slam la 19 ani, desigur, la Roland Garros. El are în palmares şi medalia de aur, atât la simplu, cât şi la dublu, la Jocurile Olimpice. A câştigat în 2008 la simplu şi în 2016, la Rio, alături de Marc Lopez, într-o finală contra românilor Horia Tecău şi Florin Mergea.