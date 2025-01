Andy Murray, reacţie despre viitorul lui în echipa lui Novak Djokovic, după Australian Open: "Sunt conştient de asta!" - Antena Sport

„Nu am lovit mingea după meciul cu Alcaraz până cu o oră înainte de meciul de azi. Am făcut tot ce a fost posibil pentru a gestiona această ruptură musculară. Dar, spre finalul setului, am simţit tot mai multă durere. Să fi fost ultimul meu Australian Open din carieră? Posibil”, a transmis Novak Djokovic, la conferinţa de presă de după duelul cu Alexander Zverev.

Novak Djokovic a vorbit şi despre colaborarea cu Andy Murray, colaborare care s-ar putea încheia după Australian Open: „Nu am vorbit despre ce se va întâmpla în viitor. Îi voi mulţumi pentru că a venit cu mine aici”, a spus Nole.