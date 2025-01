Daniil Medvedev, criză de nervi uriaşă la Australian Open! Victorie cu emoţii în primul tur, cu un jucător din afara Top 400 - Antena Sport

„Știu că sunt mai bun atunci când joc mai mult tenis așa că am zis că de ce să joc doar o oră și jumătate? Am nevoie de minim 3 ore pentru a-mi simți loviturile mai bine. În setul al treilea, nu am putut să ating nicio minge, au venit în viteză, toate în teren și nu am știut ce să fac.

Nu joacă așa în fiecare meci pentru că i-am urmărit jocurile și nu am văzut acest nivel. Am fost surprins. Dacă joacă așa fiecare partidă, viața poate deveni bună: bani, fete, cazino-uri. Dacă nu, atunci nu le va avea. Sau cel puțin nu din tenis, poate din alt domeniu. Dacă evoluez împotriva lui, nu vreau să joace așa. Trebuie să fii constant pentru a avea succes în tenis și îmi doresc asta pentru el”, a declarat Daniil Medvedev, conform eurosport.ro.