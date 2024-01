Novak Djokovic a recunoscut totul, după ce a fost eliminat de la Australian Open 2024: "Am fost şocat!" - Antena Sport

Reclamă

Cu toate acestea, liderul mondial a subliniat şi aspectele pozitive, după ce şi-a încheiat parcursul de la Australian Open. Acesta a transmis că a reuşpit să câştige turneul de mai multe ori, şi fără să joace cel mai bun tenis al său, declarându-se recunoscător pentru faptul că a avut şansa să joace din nou la Melbourne.

„M-a întrecut complet… Am fost șocat de nivelul meu într-un mod negativ…Acesta a fost unul dintre cele mai proaste meciuri de Grand Slam pe care le-am jucat vreodată. Cel puțin asta îmi amintesc

Am multe lucruri de care să fiu mândru aici, la Australian Open, dar ştiam că toate lucrurile bune au şi un sfârşit, la un moment dat. Am câştigat aici şi când am jucat mai puţin bine, astfel că nu sunt altfel decât bucuros că am mai avut o şansă să joc şi anul acesta la Melbourne”, a declarat Novak Djokovic, conform eurosport.ro.

Novak Djokovic, eliminat de Jannik Sinner de la Australian Open 2024

Novak Djokovic a fost eliminat de Jannik Sinner de la Australian Open 2024. Italianul a produs marea surpriză în semifinalele turneului de Grand Slam de la Antipozi, şi l-a învins pe liderul mondial, scor 6-1, 6-2, 6-7, 6-3.

Novak Djokovic a fost învins pentru prima dată în semifinalele de la Australian Open. Sârbul a bifat, la ediţia din acest an, a 11-a calificare în semifinalele de la Antipozi. Până acum, Nole a câştigat de fiecare dată turneul, atunci când a bifat penultimul act de la Melbourne.

Pentru Jannik Sinner, este prima calificare într-o finală de Grand Slam. Italianul de 22 de ani, de pe locul 4 ATP, a scris istorie la Australian Open, fiind primul sportiv din Italia care reuşeşte să obţină biletele pentru ultimul act de la Melbourne. Jannik Sinner, cel care este antrenat de Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, i-a administrat lui Novak Djokovic o înfrângere şoc. În primele două seturi ale confruntării din semifinale, Sinner i-a cedat doar trei game-uri lui Nole. Djokovic nu mai câştigase atât de puţine game-uri la un meci de la Australian Open, în primele două seturi, de la ediţia din 2005. La momentul respectiv, sârbul era învins clar de Marat Safin, scor 6-0, 6-2, 6-1, rusul câştigând turneul în anul respectiv.

