Novak Djokovic, eliminat de Jannik Sinner de la Australian Open 2024! Înfrângere istorică suferită de liderul mondial - Antena Sport

Pentru Jannik Sinner, este prima calificare într-o finală de Grand Slam. Italianul de 22 de ani, de pe locul 4 ATP, a scris istorie la Australian Open, fiind primul sportiv din Italia care reuşeşte să obţină biletele pentru ultimul act de la Melbourne.

Jannik Sinner, cel care este antrenat de Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, i-a administrat lui Novak Djokovic o înfrângere şoc. În primele două seturi ale confruntării din semifinale, Sinner i-a cedat doar trei game-uri lui Nole. Djokovic nu mai câştigase atât de puţine game-uri la un meci de la Australian Open, în primele două seturi, de la ediţia din 2005. La momentul respectiv, sârbul era învins clar de Marat Safin, scor 6-0, 6-2, 6-1, rusul câştigând turneul în anul respectiv.

Sinner l-a demolat pe Djokovic în primele două seturi. Italianul a avut şansa să închidă partida în trei seturi, însă a ratat o minge de meci în tie-break-ul decisivului, tie-break pe care Nole l-a adjudecat la 8.

În setul al patrulea, Sinner a reuşit să facă break-ul la scorul de 2-1, pentru el, iar de atunci nu şi-a mai cedat serviciul şi a reuşit să se califice în marea finală de la Australian Open.

„A fost un meci foarte dificil greu. Am început foarte bine, în al treilea set am avut minge de meci, dar am ratat-o. Am jucat bine şi în următorul set. Atmosfera a fost extraordinară, abia aşteptam acest meci. Întotdeauna este important să ai în faţa ta un adversar de la care să învăţ. Le mulţumesc fanilor, mă bucur că am împărtăşit această experienţă cu tine.

Nu ştiu, întrebaţi-l pe el (n.r. de ce îi este greu lui Djokovic să joace împotriva lui). Cred că jucăm similar. Încerc să returnez cât mai multe minge. Doar vreau să forţez, să îl pun sub presiune şi să îl plimb pe teren. Sper să mai joc cu el câteva meciuri. Este o plăcere să joc cu el. Nu ştiu ce să spun (n.r. va juca prima finală de Grand Slam). Am venit aici, am jucat câteva meciuri de antrenament. Încrederea de anul trecut şi-a spus cuvântul, mi-am dat seama că pot juca împotriva celor mai buni jucători din lume. Mă bucur că am venit aici cu zâmbetul pe faţă, încerc să fac ce pot eu mai bine", a declarat Sinner pentru eurosport.ro, după ce l-a învins pe Djokovic. Moment istoric la Australian Open, la dublu Moment istoric la Australian Open! Rohan Bopanna urcă pe locul 1 în clasamentul de dublu masculin ca urmare a victoriei pe care a obţinut-o alături de Matt Ebden în sferturile de finală de la Australian Open. Bopanna devine astfel, la 43 de ani, cel mai în vârstă jucător care reuşeşte acest lucru, relatează Reuters. Perechea indiano-australiană a învins cuplul argentinian Máximo González/Andrés Molteni cu 6-4, 7-6 (7-5), miercuri, în sferturile de finală pe Melbourne Park, potrivit news.ro. Bopanna a declarat că accederea pe locul 1 la vârsta de 43 de ani va avea un impact global. „Pur şi simplu va inspira o mulţime de oameni, şi nu cred că doar în tenis", a spus el. „Oameni din întreaga lume, având 40 de ani şi peste, îi va inspira într-un mod diferit". Recordul precedent de cel mai în vârstă număr 1 la dublu masculin i-a aparţinut lui Mike Bryan, care avea 41 de ani şi 76 de zile când a ocupat ultima dată locul 1, în 2019.

