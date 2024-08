Gabriela Ruse şi Irina Bara au ajuns în turul al doilea al calificărilor de la US Open 2024 - Antena Sport

Gabriela Ruse şi Irina Bara au ajuns în turul al doilea al calificărilor de la US Open 2024. Jucătoarele române de tenis Gabriela Ruse şi Irina Bara au obţinut victorii, marţi, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de Mare Şlem US Open, care are loc la arenele Flushing Meadows din New York.