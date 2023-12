Ion Ţiriac, noi declaraţii dure despre cazul de dopaj în care e implicată Simona Halep: "E inadmisibil, intolerabil, imoral" - Antena Sport

Reclamă

De ce nu ai spus după o săptămână? A tolerat-o să joace. Uitaţi-vă puţin la alţi sportivi. Alte sportive, care au avut cel puţin 10 exonerări de substanţe care erau pozitive, dar din cauza tratamentului de la picioruş, de la păr sau din altă parte puteau să le ia. Ştim unde suntem”, a declarat Ion Ţiriac.

„Am fost în faţa TAS-ului şi am demonstrat că proba Andreei a fost manipulată”

Omul de afaceri a vorbit din nou despre cazul Andreei Răducan, care a pierdut medalia de aur din proba de individual compus de la Jocurile Olimpice 2000 de la Sydney după ce a luat o pastilă de nurofen fiindcă era răcită.

„Eu n-aş vrea să comentez TAS-ul. Dumneavoastră sunteţi prea tineri. În anul 2000 eu am fost în faţa TAS-ului.

V-am demonstrat şi dumneavoastră, le-am demonstrat şi dumnealor că proba Andreei a fost manipulată. Şi a recunoscut toată lumea.

Când trimiţi 65 de ml la laborator şi vin înapoi 100 de ml, n-ai ce să spui şi e terminată.

Şi totuşi TAS-ul a hotărât să facă pe Solomon. Îţi iau medalia, tot unei românce i-a dat-o, că luasem aur, argint şi bronz, dar poţi concura. Bineînţeles că nu a mai concurat, dar ăsta e TAS-ul, nu ştii ce să aştepţi de la ei", a mai spus Ion Ţiriac. „Pozitiv este oricare" Ion Ţiriac a precizat că a lucrat la legea privind controlul antidoping în perioada în care președintele Comitetului Internațional Olimpic era Juan Antonio Samaranch. „Legea am făcut-o eu, pe vremea lui Samaranch. Da, pozitiv este oricare, indiferent, cu voia lui sau fără voia lui. Ei, se pare că Simona e fără voia ei. Este echipa, care zice 'Da, noi i-am dat', dar ea a luat. (n.r.: Patrick Mouratoglou poate avea o vină?) Nu ştiu eu exact cine era echipa, cum era echipa şi nu mă bag la nume şi prenume fiindcă nu ar fi corect din partea mea", a subliniat omul de afaceri român. Ion Ţiriac a anunţat cum poate scăpa Simona Halep de suspendare Cu o lună şi jumătate în urmă, Ion Ţiriac vorbea de asemenea despre situaţia în care se află Simona Halep. Miliardarul susţinea că a vorbit cu dubla câştigătoare de Grand Slam, căreia i-a transmis că ar avea nevoie de 5 milioane de dolari pentru a spera la revenirea rapidă în circuit. Ţiriac susţine că singura şansă a Simonei să scape de cei 4 ani de suspendare este de a angaja doi avocaţi cu nume uriaşe, lucru care ar costa-o suma de mai sus. Tot magnatul a susţinut că Simo e aproape de a comite greşeala de a se prezenta la TAS cu nişte avocaţi din Los Angeles de care acesta nu a auzit.

„Există oameni care te pot apăra la treaba asta. Eu i-am spus domnişoarei Halep. După părerea mea, dacă nu are cinci milioane de dolari pe masă mâine dimineaţă, pentru unul sau doi avocaţi calumea, care să dea pentru 100 de milioane.

Se duce la TAS, ce speranţe, nu ştiu. Cu cine se duce? Am înţeles că se duce cu nişte avocaţi din Los Angeles, nu am auzit de ei, nu îi cunosc. Îi urez din tot sufletul numai bine şi succes.

Acum se duce la TAS. Ştiţi ce e TAS-ul? În anul 2000 erau alţii. TAS-ul sparge toate regulile. Mi-a spus preşedinta de la TAS: `Domnule Ţiriac, nu puteţi vorbi aici, aveţi cel puţin cinci avocaţi`.

Am 55 de avocaţi şi am vorbit tot timpul. Ia să te uiţi la document. E ora 4. În legea ta, la ora 5 îmi dai un verdict. La ora 8 seara, TAS-ul vine înapoi şi zice `mâine la 3`, încalcă legea. Ce face? Ia medalia şi o dau unei românce, dar ea are voie să concureze”, a spus Ţiriac.