Novak Djokovic a anunţat obiectivul principal din 2024: "Acolo vreau să joc cel mai bun tenis" - Antena Sport

Novak Djokovic a anunţat obiectivul principal din 2024

Anunţul făcut de numărul 1 ATP Novak Djokovic a anunţat obiectivul principal din 2024. Numărul 1 ATP a spus că obiectivul său este de a ajunge la cel mai înalt nivel la Rolland Garros.

Liderul mondial Novak Djokovic, care a ratat debutul său de sezon, pierzând în semifinale la Australian Open şi în al doilea său meci la Indian Wells, a declarat sâmbătă, în ajunul Mastersului 1.000 de la Monte Carlo, că „perioada cea mai importantă a anului este Roland Garros, Wimbledon, Jocurile Olimpice şi US Open”, relatează AFP.

„Nu mă aştept la mare lucru, ţinând cont de felul în care am jucat până acum în acest sezon şi ultimele mele rezultate aici (nu a trecut de sferturi de la ultimul titlu din 2015). Deci, nu am mari obiective şi mă aflu aici pentru a-mi regla jocul pe zgură şi pentru a da tot ce am mai bun la Roland Garros. Acolo vreau să joc cel mai bun tenis al meu. Toate eventualele bune rezultate le voi avea aici şi la următoarele turnee înainte de Roland Garros vor fi un bonus„, a declarat jucătorul sârb, care va împlini 37 de ani pe 22 mai şi care nu a disputat decât două turnee pe suprafaţă dură până acum, scrie agerpres.ro.