"Nu va fi uşor pentru mine" Ce a spus Jannik Sinner despre revenirea după suspendare - Antena Sport

„Primele meciuri vor fi foarte dificile. Dar sper că voi fi capabil să revin în ritm şi apoi vom vedea cum merge”, a declarat Sinner, care s-a antrenat recent cu britanicul Jack Draper, numărul şase mondial, la Tennis Club de Beaulieu din Franţa, a declarat că au existat o mulţime de aspecte pozitive din absenţa sa forţată din turneu.

„Cred că la începutul celor trei luni, a fost destul de frumos. Am avut un pic de timp departe de toate, am petrecut timp cu familia, cu prietenii. Am făcut lucruri noi şi am început să mă cunosc mai bine, să ştiu unde mă aflu. Cred că m-a ajutat foarte mult”, a adăugat Sinner.