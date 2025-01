Rafael Nadal şi Andy Murray, criticaţi pentru modul în care s-au retras din tenis: "Un circ! Unul e chel şi celălalt e bătrân" - Antena Sport

Andy Murray, Angelique Kerber şi Rafael Nadal, la Jocurile Olimpice de la Paris / Profimedia Rafael Nadal şi Andy Murray sunt două dintre marile nume ale sportului mondial care s-au retras din activitate în 2024. Dacă scoţianul a jucat ultima oară la Jocurile Olimpice de la Paris, Nadal, de 14 ori câştigător la Roland Garros, şi-a încheiat cariera în noiembrie, la Cupa Davis. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Chiar dacă anul 2024 a fost cel în care s-au retras în mod oficial, problemele celor doi au apărut mult mai devreme, astfel încât ultimii ani în circuit au părut că au fost un adevărat chin pentru cei doi mari jucători. Alexander Bublik i-a pus la zid pe Rafael Nadal şi Andy Murray Controversatul Alexander Bublik nu s-a ferit de cuvinte atunci când a vorbit despre cei doi foşti mari jucători de tenis. Jucătorul născut la Moscova, dar care reprezintă Kazahstanul încă din 2016, este de părere că tot ce s-a întâmplat cu cei doi a fost un adevărat circ: „A fost un circ, nu pot descrie altfel. Au fost doi jucători admiraţi în vestiar, dar unul e chel şi celălalt e bătrân. E clar că moştenirea mea nu va fi la nivelul lui Rafa, dar nici el nu mai este la fel şi nu va mai fi la fel niciodată”, a declarat Bublik, citat de marca.com. Nici noul parteneriat dintre Novak Djokovic şi Andy Murray nu a scăpat de criticile lui Bublik. Rafael Nadal s-a retras la Cupa Davis Rafael Nadal, cel mai bun jucător din istoria tenisului pe zgură, şi-a încheiat cariera la Cupa Davis. Cu 92 de titluri în palmares, Nadal are 14 titluri la Roland Garros. În total, spaniolul a cucerit 22 de titluri de Grand Slam. Reclamă

În ceea ce îl priveşte pe Andy Murray, scoţianul este cel mai puţin premiat jucător din The Big 4, dar este jucătorul care le-a pus cele mai mari probleme lui Roger Federer, Novak Djokovic şi Rafael Nadal. Chiar dacă are doar 3 titluri de Grand Slam, Andy Murray are alte 6 finale de Grand Slam pierdute.

În ceea ce îl priveşte pe Bublik, numărul 33 ATP se pregăteşte pentru debutul la Adelaide, acolo unde îl va întâlni pe Miomir Kecmanovic, numărul 54 ATP.