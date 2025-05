Ce sport a ajuns să practice Rafael Nadal, după ce s-a retras din tenis: "Sunt un bun amator!" - Antena Sport

Spaniolul în vârstă de 38 de ani, câştigător a 22 de trofee de Grand Slam, dintre care 14 la Roland Garros, unde va fi omagiat la sfârşitul lunii mai, este împăcat cu decizia sa: „Am întârziat să iau decizia finală pentru că aveam nevoie de timp să fiu sigur că este cea corectă. Ce ar fi fost greu ar fi fost să stau pe canapea şi să mă întreb dacă ar trebui să mai încerc să joc”.

„Când am văzut că organismul meu nu se va recupera la nivelul de care aveam nevoie pentru a continua să mă bucur pe teren, am luat decizia de a mă opri. De aceea nu-mi lipseşte, pentru că am terminat cu liniştea de a şti că am dat totul şi că organismul meu nu mai putea da mai mult„, a explicat fostul jucător, care a adăugat că a continuat să ”urmărească tenisul„ şi să urmărească rezultatele ”în fiecare săptămână”.