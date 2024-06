Iga Swiatek s-a calificat în semifinale la Roland Garros! S-a distrat în meciul cu Makreta Vondrousova - Antena Sport

Iga Swiatek s-a calificat în semifinale la Roland Garros! Iga Swiatek / Profimedia Iga Swiatek, numărul unu mondial al tenisului feminin, s-a calificat marţi în semifinale la Roland Garros după ce a spulberat-o, 6-0, 6-2, pe Marketa Vondrousova, locul şase mondial şi a cincea favorită a acestui turneu de Mare Şlem. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Iga Swiatek, câştigătoarea ultimelor două ediţii de la Paris, a avut nevoie de ceva mai mult de o oră de joc pentru a trece de Marketa Vondrousova, campioană la Wimbledon 2023 şi finalistă la Roland Garros în 2019. Iga Swiatek s-a calificat în semifinale la Roland Garros! În semifinale, poloneza o va întâlni pe jucătoarea americană Coco Gauff, numărul 3 mondial, care a învins-o marţi pe tunisianca Ons Jabeur, locul nouă mondial şi a opta favorită, cu 4-6, 6-2, 6-3, după aproape două ore de joc, notează agerpres.ro. Gauff, victorioasă la US Open 2023, a fost învinsă de Swiatek în finală la Roland Garros în 2022. Novak Djokovic avertizează că s-ar putea retrage de la Roland Garros: „Nu ştiu dacă voi putea juca următorul meci” Novak Djokovic a suferit o accidentare în timpul meciului cu Cerundolo, dar a reuşit să continue şi să câştige partida. Scorul final a fost 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 în favoarea lui Djokovic. Reclamă

”În urmă cu câteva săptămâni au apărut dureri la genunchiul drept, dar până acum nu au existat probleme majore. Sincer, cred că am intrat foarte bine în meci. Am jucat bine primul set și jumătate din al doilea, apoi a început durerea.

Am chemat un kinetoterapeut și am cerut o pauză medicală, să mă ajute. Nu am vrut să fie schimburi lungi. Nu știam dacă pot continua sau nu. Am cerut mai multe medicamente după al treilea set. Mi-au mai dat o doză, iar medicamentul a început să funcționeze în al patrulea set, iar al cincilea set l-am jucat fără durere.

Vom vedea ce se întâmplă. O să mai fac un control și apoi voi putea spune mai multe. Vom vedea după examinări dacă voi putea să stau pe teren și să mai joc un meci.

A plouat, condițiile de joc sunt grele, iar umiditatea este mare. Aceste modificări sunt cele mai vizibile pe zgură și trebuie să avem grijă de suprafață. Am vorbit cu arbitrul ca să se toarne mai des argilă în timpul meciului. A spus că trebuie să-l întrebe pe supervizor și răspunsul lor a fost nu. Apoi i-am rugat să explice de ce nu. Am câștigat azi, dar nu știu dacă voi putea juca următorul meci. Mă gândeam să renunț”, a declarat Novak Djokovic la conferinţa de presă de după meci.