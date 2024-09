România - China 2-0, la Cupa Davis! Adrian Boitan l-a învins pe Yi Zhou într-o oră și 41 de minute - Antena Sport

România - China 2-0, la Cupa Davis! România conduce China cu scorul de 2-0, la Cupa Davis! Selecționata a făcut spectacol în primele meciuri ale Grupei Modiale 2. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vineri, Cezar Creţu (292 ATP) l-a învins pe Yunchaokete Bu (113 ATP), scor 3-6, 6-4, 7-6 (4), în trei ore şi şapte minute. România – China 2-0, la Cupa Davis! În al doilea meci, Gabi Adrian Boitan (364 ATP la simplu) s-a impu în faţa lui Yi Zhou (527 ATP), scor 7-6 (4), 6-2, într-o oră şi 41 de minute, notează news.ro. Ziua de sâmbătă va începe cu partida de dublu dintre perechea Victor Cornea/Bogdan Pavel şi cuplul Fajing Sun/Rigele Te. Cornea ocupă locul 80 în lume la dublu, Pavel este pe 272, Sun pe 289, iar Te pe 742. Ultimele două meciuri de simplu se vor juca între Filip Cristian Jianu (234 ATP) şi Bu, respectiv între Creţu şi Zhou. Reclamă

Reclamă

România şi China nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis, Craiova găzduind, în premieră, un meci din cadrul acestei competiţii.

Cezar Crețu, prima reacție după ce a câștigat meciul cu Yunchaokete Bu

Cezar Crețu a oferit prima reacție după ce a câștigat meciul cu Yunchaokete Bu și a dus scorul întâlniri de la Cupa Davis, dintre România și China, la 1-0. Jucătorul de tenis a declarat, vineri, că e foarte important modul în care îţi stăpâneşti emoţiile, precizând că el a reuşit să o facă abia după ce pierduse primul set al duelului.

„Îmi e greu să descriu în cuvinte. Dar da, e foarte important modul în care îţi stăpâneşti emoţiile. Nu am reuşit să o fac grozav în acele momente. Însă am rămas pozitiv şi am sperat că voi face un joc bun în continuare şi uite că uşor-uşor am reuşit să îmi găsesc din nou liniştea şi să pot să fac ghemuri bune”, a afirmat Creţu la digisport.ro.

Reclamă

România şi China nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis.

Reclamă