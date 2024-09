România - China 1-0, la Cupa Davis | Cezar Crețu, prima reacție după ce a câștigat meciul cu Yunchaokete Bu - Antena Sport

Cezar Crețu, prima reacție după ce a câștigat meciul cu Yunchaokete Bu și a dus scorul întâlniri de la Cupa Davis, dintre România și China, la 1-0. Jucătorul de tenis a declarat, vineri, că e foarte important modul în care îţi stăpâneşti emoţiile, precizând că el a reuşit să o facă abia după ce pierduse primul set al duelului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Îmi e greu să descriu în cuvinte. Dar da, e foarte important modul în care îţi stăpâneşti emoţiile. Nu am reuşit să o fac grozav în acele momente. Însă am rămas pozitiv şi am sperat că voi face un joc bun în continuare şi uite că uşor-uşor am reuşit să îmi găsesc din nou liniştea şi să pot să fac ghemuri bune”, a afirmat Creţu la digisport.ro.

România – China 1-0, la Cupa Davis | Cezar Crețu, prima reacție după ce a câștigat meciul cu Yunchaokete Bu

Echipa României conduce formaţia Chinei cu 1-0 în Grupa Mondială II a Cupei Davis, după ce tenismanul Cezar Creţu l-a învins pe Yunchaokete Bu cu 3-6, 6-4, 7-6 (7/4), vineri, în Sala Polivalentă din Craiova, notează agerpres.ro.

Creţu (292 ATP) a avut nevoie de mai bine de trei ore de joc (3 h 07 min) pentru a se impune în faţa lui Bu (113 ATP), prima rachetă a Chinei în această confruntare.

Al doilea meci de simplu de vineri îi va opune pe Gabi Adrian Boitan (364 ATP) îl va întâlni pe Yi Zhou (527 ATP), o confruntare în premieră. Iniţial, Filip Cristian Jianu (234 ATP) trebuia să joace cu Zhou.