Simona Halep a dezvăluit care este marele regret al carierei: "Mi-aş fi dorit mult să fiu acolo!" - Antena Sport

Simona Halep a dezvăluit care este marele regret al carierei. Halep a spus că marele său vis a fost să participe la Jocurile Olimpice.

Simona Halep regretă enorm faptul că nu a putut participa la Jocurile Olimpice. Simona a transmis şi un mesaj superb de felicitare pentru totţi sportivii care au luat medalii.

„Rămâne un regret că nu am putut participa. Mi-aș fi dorit foarte mult să fiu la Jocurile Olimpice, dar am fost în 2012 la Londra și mi-a plăcut tare mult. Este cu adevărat un sentiment diferit să joci Olimpiada. Am mai jucat Fed Cup, am fost foarte aproape de o finală, dar totuși nu se compară cu o Olimpiadă. De aceea, vreau să îi felicit pe toți cei care sunt prezenți aici, pentru că știu cât de grea este munca din spatele Jocurilor Olimpice și mai ales că presiunea este enormă știind că patru ani te antrenezi pentru un moment, dar au fost capabili, puternici să câștige medalii pentru România.

Mă bucur tot timpul când sportivii câștigă pentru că știu ce înseamnă și știu cât de multă muncă este în spate, cât de multe emoții trăiesc, presiune, tensiune și îi apreciez din tot sufletul și îi felicit încă o dată.

La canotaj mă simțeam puțin relaxată pentru că știam că fetele sunt puternice și au mai câștigat medalii, iar la David acolo a fost acolo pe ultimul metru, ultimul moment, dar a fost o emoție ca și cum aș fi participat și eu la acea cursă”, a spus Simona Halep.