Sorana Cîrstea, după ce s-a calificat în turul 3 la Madrid: "Nu ştiam cum joacă"! Ce a spus "Sori" despre noul ei antrenor - Antena Sport

Sorana Cîrstea a oferit declaraţii după ce s-a calificat în turul 3 la Madrid. Românca a învins-o pe filipineza Alexandra Eala (locul 170 WTA), cu 6-3, 6-7(6), 6-4.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana a condus cu 6-3 şi 5-3, servind pentru meci, dar nu a reuşit să închidă iniţial meciul. Ea a revenit în decisiv, la scorul de 3-1 pentru jucătoarea filipineză.

Sorana Cîrstea, după ce s-a calificat în turul 3 la Madrid: „Nu ştiam cum joacă”! Ce a spus „Sori” despre noul ei antrenor

„Da, un meci destul de complicat. Am început bine 6-3, 5-3, acolo nu pot să spun că am făcut multe lucruri greșit. Cred că am fost un pic pasivă și adversara un pic și-a ridicat nivelul, dar chit că în setul trei a avut 3-1, simțeam că joc mai bine, că am un nivel peste și că trebuie să reușesc să găsesc soluții să câștig.