Gabriela Ruse, calificare în optimile Wimbledon! Românca, victorie în proba de dublu

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk fac echipă bună la Wimbledon, acolo unde au reușit o calificare în faza optimilor în proba de dublu. Cele două au învins cuplul format din Aldila Sutjiadi și Janice Tjen.
Cele două au avut nevoie de aproape două ore pentru a-și adjudeca prezența în faza următoare a probei de dublu. Câți bani au încasat după această performanță.
Gabriela Ruse și Marta Kostyuk, victorie în proba de dublu la Wimbledon
Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au obținut sâmbătă calificarea în optimile probei de dublu de la Wimbledon, după un succes în două seturi contra perechii formate din Aldila Sutjiadi și Janice Tjen.
Cele două s-au impus, scor 6-4, 7-6(8), la capătul unui meci ce a durat o oră și 50 de minute. Pentru prezența în optimi, cele două vor fi recompensate cu un cec în valoare de $64,410.
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