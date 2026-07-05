Sorana Cîrstea, dezamăgită după eliminarea de la Wimbledon: „Meciurile acestea dor. Am avut foarte multe șanse”

Sorana Cîrstea a ratat șansa de a se califica în premieră în optimile turneului de la Wimbledon. Cea mai bine clasată jucătoare a României a fost învinsă în trei seturi de Linda Noskova, asta deși a avut la un moment dat și minge de meci.
Aflată la ultimul sezon din carieră, Sorana a vorbit cu dezamăgire despre evoluția acestui duel la capătul căruia și-a luat adio de la acest turneu de Grand Slam.
Sorana Cîrstea: „O înfrângere care doare”
După o luptă de peste două ore, Sorana Cîrstea s-a oprit în turul al treilea la Wimbledon. Linda Noskova a tranșat disputa contra româncei la tiebreak, iar jucătoarea noastră nu și-a putut ascunde dezamăgirea.
„O înfrângere care doare. Meciurile acestea dor mult mai mult decât cele pierdute cu 6-2, 6-2. Mai ales că am avut minge de meci și am simțit că am avut foarte multe șanse și cumva nu s-au legat lucrurile. Am încercat tot ce am putut astăzi, am luptat cu tot ce-am avut. Din nou, uneori tenisul poate nu e corect. Pierzi anumite meciuri pe care poate ai merita să le câștigi și uneori câștigi când n-ai merita să o faci. Dar asta este.
Per total, un turneu bun. Cred că am jucat la un nivel destul de ridicat. Chiar și azi am jucat destul de bine. A fost un meci calitativ, care până în ultimul moment a avut un nivel extrem ridicat. Mă bucură jocul în sine, dar mă întristează înfrângerea. Însă sunt călită, am experiență și nu e nici prima, dar sper să fie ultima oară când pierd de la minge de meci.
Probabil ar fi trebuit să fiu puțin mai agresivă pe serviciile 2. La mingea de meci, am avut un retur pe serviciul al doilea, acolo probabil ar fi trebuit să dau mai agresiv. Sunt mici detalii. Meciuri ca acesta se joacă la un punct, două diferență. Marja a fost destul de mică. Au fost câteva mingi la care aș fi putut să iau câteva decizii mai disciplinate, mai corecte”, a declarat Sorana Cîrstea pentru Eurosport.
Sorana Cîrstea: „Mereu este un sentiment special să pot să fiu aici”
„Sunt foarte mulți ani de jucat aici, la Wimbledon. Mereu este un sentiment special să pot să fiu aici. În momentul de față, normal, nu îmi vine ceva special. Anul acesta am încercat să mă bucur cât de mult de tot, am avut și familia alături, am muncit bine, am făcut tot ce ținea de mine”, a precizat Cîrstea.
„Sunt meciuri ca acesta care sunt la un punct și dor, însă acesta este sportul. Uneori ești pe partea câștigătoare, alteori ești pe cealaltă parte. Însă mă bucur de încă un turneu bun și mă bucur să pot să am nivelul în continuare acolo. Acum, să fiu sinceră, de-abia aștept de câteva zile pauza”, a concluzionat aceasta.
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