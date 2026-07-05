Sorana Cîrstea, dezamăgită după eliminarea de la Wimbledon: „Meciurile acestea dor. Am avut foarte multe șanse”

Sorana Cîrstea a ratat șansa de a se califica în premieră în optimile turneului de la Wimbledon. Cea mai bine clasată jucătoare a României a fost învinsă în trei seturi de Linda Noskova, asta deși a avut la un moment dat și minge de meci.

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Aflată la ultimul sezon din carieră, Sorana a vorbit cu dezamăgire despre evoluția acestui duel la capătul căruia și-a luat adio de la acest turneu de Grand Slam.

Sorana Cîrstea: „O înfrângere care doare”

După o luptă de peste două ore, Sorana Cîrstea s-a oprit în turul al treilea la Wimbledon. Linda Noskova a tranșat disputa contra româncei la tiebreak, iar jucătoarea noastră nu și-a putut ascunde dezamăgirea.

„O înfrângere care doare. Meciurile acestea dor mult mai mult decât cele pierdute cu 6-2, 6-2. Mai ales că am avut minge de meci și am simțit că am avut foarte multe șanse și cumva nu s-au legat lucrurile. Am încercat tot ce am putut astăzi, am luptat cu tot ce-am avut. Din nou, uneori tenisul poate nu e corect. Pierzi anumite meciuri pe care poate ai merita să le câștigi și uneori câștigi când n-ai merita să o faci. Dar asta este.

Per total, un turneu bun. Cred că am jucat la un nivel destul de ridicat. Chiar și azi am jucat destul de bine. A fost un meci calitativ, care până în ultimul moment a avut un nivel extrem ridicat. Mă bucură jocul în sine, dar mă întristează înfrângerea. Însă sunt călită, am experiență și nu e nici prima, dar sper să fie ultima oară când pierd de la minge de meci.