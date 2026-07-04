Sorana Cîrstea – Linda Noskova se joacă ACUM. Românca luptă pentru optimile de la Wimbledon

Sorana Cîrstea – Linda Noskova, duelul din turul trei de la Wimbledon, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 17:30. Românca de pe locul 18 WTA luptă pentru o calificare istorică în optimile celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului.

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Sorana Cîrstea, aflată la ultimul an din carieră, nu a ajuns niciodată în optimile de la Wimbledon. În acest an, ea a ajuns pentru a şasea oară în carieră în turul trei.

Sorana Cîrstea – Linda Noskova LIVE TEXT, în turul trei de la Wimbledon

Setul I

2-0: Excelent! Românca noastră își face fără probleme serviciul și conduce cu 2-0 în primul set.

1-0! Sorana începe excelent duelul de la Wimbledon și face break pe serviciul adversarei!

Update: A început meciul Soranei!