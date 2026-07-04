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Sorana Cîrstea – Linda Noskova se joacă ACUM. Românca luptă pentru optimile de la Wimbledon

Viviana Moraru Publicat: 4 iulie 2026, 17:33

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Sorana Cîrstea – Linda Noskova se joacă ACUM. Românca luptă pentru optimile de la Wimbledon

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci/ Getty Images

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Sorana Cîrstea – Linda Noskova, duelul din turul trei de la Wimbledon, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 17:30. Românca de pe locul 18 WTA luptă pentru o calificare istorică în optimile celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului.

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Sorana Cîrstea, aflată la ultimul an din carieră, nu a ajuns niciodată în optimile de la Wimbledon. În acest an, ea a ajuns pentru a şasea oară în carieră în turul trei.

Sorana Cîrstea – Linda Noskova LIVE TEXT, în turul trei de la Wimbledon

Setul I

2-0: Excelent! Românca noastră își face fără probleme serviciul și conduce cu 2-0 în primul set.

1-0! Sorana începe excelent duelul de la Wimbledon și face break pe serviciul adversarei!

Update: A început meciul Soranei!

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În turul doi, Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 18 WTA), favorita nr. 17 a turneului londonez, a trecut de jucătoarea australiană Kimberly Birrell (28 de ani, locul 72 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-4, după un meci care a durat o oră şi 12 minute.

În al treilea tur o va întâlni pe Linda Noskova, jucătoarea de pe locul 12 WTA pe care o va întâlni în 2026 pentru a cincea oară. Noskova a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de Camila Osorio, scor 6-3, 4-6, 6-2.

Din cinci întâlniri directe, patru dintre acestea au avut loc în 2026. Cîrstea a câştigat trei dintre acestea (Dubai, Miami şi Roma), în timp ce jucătoarea din Cehia s-a impus la Miami. Înaintea duelului de la Londra, Cîrstea s-a amuzat pe seama acestui subiect:

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Am spus așa, ca o glumă, că aș vrea să încerc și alte adversare. Rar mi s-a întâmplat să fiu în luna iunie sau iulie și să joc de cinci ori cu o jucătoare, însă se întâmplă. Ne cunoaștem destul de bine, nu cred că am mai jucat pe iarbă una împotriva celeilalte”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit eurosport.ro, înaintea meciului din turul trei de la Wimbledon.

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