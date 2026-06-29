Surpriză uriaşă la Wimbledon! Finalista de la Roland Garros, eliminată după ce a condus cu 6-2, 5-2 şi a avut minge de meci

Prima zi a ediţiei din 2026 a turneului de la Wimbledon a venit cu surprize. Pe tabloul feminin, marea surpriză de la Roland Garros, poloneza Maja Chwalinska, finalistă pe zgura pariziană, a fost eliminată încă din primul tur de la Londra.

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O accidentare i-a dat bătăi de cap polonezei, care controla partida cu Mananchaya Sawangkaew (164 WTA), pe care o conducea cu 6-2, 5-2. Jucătoarea venită din calificări a mai câştigat un game, după care poloneza a avut minge de meci.

Surpriză uriaşă la Wimbledon! Maja Chwalinska, finalista de la Roland Garros 2026, eliminată încă din primul tur

Din nefericire pentru finalista de la Roland Garros, chiar la mingea de meci, ea a alunecat şi s-a accindetat. Chiar dacă a strâns din dinţi şi a continuat partida, Chwalinska nu a mai putut juca la acelaşi nivel. Jucătoarea din Thailanda a salvat mingea de meci şi a revenit în setul secund, pe care l-a câştigat cu 7-5.

În decisiv, accidentarea suferită de Chwalinska şi-a spus cuvântul, iar Sawangkaew a reuşit să se impună cu 6-2, obţinând calificarea în turul 2 de la Wimbledon după 2 ore şi 41 de minute de joc. Pe durata setului decisiv, Chwalinska a început să plângă.

Heartbreaking. Maja has stopped running after the ball and is openly crying on court… https://t.co/rq2YAenXJE pic.twitter.com/G5WlKw8Q5Z

— marv (@mvn_dn) June 29, 2026