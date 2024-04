Boris Becker cere timp pentru Simona Halep, după revenirea în circuitul WTA! Ce şanse îi dă pentru a câştiga un Grand Slam - Antena Sport

De asemenea, Carlos Martinez a spus că Darren Cahill l-a contactat pentru a se oucpa de pregătirea Simonei Halep.

„Nu mai știu exact dacă era înainte sau după Crăciun. Darren Cahill m-a contactat primul, să mă întrebe dacă sunt liber, dar nu mi-a zis numele jucătoarei care mă voia ca antrenor. Cu Simona mă știam din circuit, câteodată se mai antrena împreună cu jucătoarele pe care le pregăteam. Când a aflat vestea de la TAS m-a sunat imediat. Mi-a zis: <Carlos, am câștigat. Mă bucur cateva zile cu familia, apoi trecem la treaba>. Am venit la București, ne-am pregătit pentru Miami. Nu am fost emoționat când m-am întâlnit cu ea. Am stabilit foarte rapid o bună conexiune. Nu mi-a fost, și nu-mi e, teamă de provocarea de a antrena o astfel de jucătoare.

Simona se antrenează bine, nu mă plâng. Dar mi-a spus că, deși muncește mult la pregătire, în meciuri i se <umflă vena de la gât> când e aproape de a pierde și își ridică nivelul jocului pentru că urăște să iasă învinsă de pe teren. Da, în principiu Simona va juca la Roland Garros. Sigur, îi trebuie un wildcard, dar cred că va fi prezentă la Paris. Și poate câștiga acel turneu de Grand Slam”, a spus Carlos Martinez într-un interviu acordat lui Daniel Spatz.