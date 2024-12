„Coșmarul continuă!” Reacția americanilor, după ce Simona Halep s-a retras de la Australian Open! Detaliul remarcat - Antena Sport

Simona Halep primise wild card și la Auckand, acolo unde trebuia să joace direct pe tabloul principal. Le-a transmis organizatorilor că nu va putea să participe. Ratează și Australian Open.

„Salut. Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să vă ofer noi detalii. Din păcate, după ce am jucat în Abu Dhabi, am simțit din nou dureri la genunchi și la umăr.

După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că e nevoie să amânăm startul sezonului. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar aș vrea să mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wild card-uri. Îmi pare rău că nu le pot accepta de această dată.

Mă voi recupera și sper să fiu aptă pentru a juca la Cluj, acolo unde sunt nerăbdătoare să joc în fața incredibililor fani români„, a transmis Simona Halep pe contul ei de Instagram.