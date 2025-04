Secretele ascensiunii Ancăi Todoni în topul mondial WTA! Sportiva cu trei antrenori şi-a uimit adversarele - Antena Sport

Anca Todoni are parte de un început foarte bun de sezon. Jucătorea noastră a reuşit să-şi atingă primul obiectiv al carierei. Tocmai a pătruns în Top 100 WTA. Asta după ce s-a impus în turneul din Antalya, de la finalul lunii martie. Spune că şi-a dorit acest lucru de când a făcut primii paşi în tenis.

Anca Todoni vrea să o ia pe urmele Simonei Halep. Sportiv noastră are un an 2025 foarte bn. Se află deja în prima sută de jucătoare a lumii.

Anca Todoni, dezvăluiri despre antrenorii săi

Anca Todoni a dat cărţile pe faţă. A dezvăluit că a fost extrem de bucuroasă după ce a făcut pasul către elita tenisului feminin. „Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Îmi doream asta de când m-am apucat de tenis. Știam că nu va fi ușor și am muncit foarte mult pentru a ajunge unde sunt”, a spus Anca Todoni, conform digisport.ro.

Jucătoarea noastră care se află, în prezent, pe locul 88 WTA are în echipă trei antrenori. Este vorba despre Artemon Apostu Efremov, Adrian Cruciat și Adrian Gavrilă. Sportiva legitimată la Arc Pro Tenis Club şi-a permis să şi glumească pe această tem. Asta pentru că tehnicienii o însoţesc, prin rotaţie, la turneele din circuitul WTA.

„Multe jucătoare m-au întrebat dacă îmi schimb antrenorul atât de des, ce se întâmplă. Am și făcut o glumă pe tema asta: am spus că dacă nu am câștigat turneul trecut cu unul dintre antrenori, trebuie să schimb ceva. Sincer, mie îmi place acest format și această echipă. Nu poți să ajungi la o posibilă plictiseală sau neînțelegeri”, a mai spus Todoni.