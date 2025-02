Ion Ţiriac, semnal de alarmă după retragerea Simonei Halep: "Nu e normal" Discurs dur: "Am fost foarte buni la excepţii" - Antena Sport

„Preconizam că aşa va fi. Dacă tot am preconizat că poate se revenea din nou la clasamentul la care era Simona… am tot aşteptat şi aşteptat şi dacă tot nu s-a rezolvat nimic, nu au luat nimic în consideraţie, am hotărât să facă şi pasul ăsta. Nu putea să facă calificări în turnee de 250 de puncte.

(A fost o decizie greu de luat?) Nu, noi am tot aşteptat. Pentru că dacă i se dădea clasamentul înapoi atunci aştepta să facă o muncă mai intensă. Simona voia, dar dacă nu s-a putut… să facem turnee de astea, la Simona nu se poate pentru că deja e prea sus ca să facă din nou acelaşi lucru.

(Ce a contat mai mult, fizicul sau psihicul?) Amândouă deodată. Dacă nu le ai pe amândouă nu poţi să ajungi în culmile performanţei„, a declarat Stere Halep.