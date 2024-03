Simona Halep a dezvăluit marea schimbare din tenis, după revenirea în circuitul WTA: "Chiar mai mult decât acum doi ani" - Antena Sport

Simona Halep, sfat pentru jucătoarele din circuit după ce a fost suspendată pentru dopaj

Simona Halep a venit cu un sfat pentru jucătoarele din circuit după ce a fost suspendată pentru dopaj de ITIA. Simo a scăpat de pedeapsa de 4 ani şi a revenit deja în circuit, fiind învinsă de Paula Badosa, în primul tur de la Miami.

Halep a vorbit deschis despre perioada în care a fost suspendată şi le-a dat şi un sfat preţios colegelor din circuit: să aibă grijă ce consumă.

„Mereu am susţinut un sport curat, am spus-o clar şi tare, trebuie să fie atenţi la tot ce mănâncă, ce fac, uneori se poate întâmpla ceva neaşteptat, este un stres, dar trebuie să credem că ceea ce mi s-a întâmplat mie nu li se va întâmpla şi lor.

A fost teribil pentru mine, a fost stresant din punct de vedere psihic, sfatul meu este să verifice tot ce iau şi să fie atenţi la orice, este greu să dau un sfat, nu vreau să treacă nimeni prin ce am trecut eu.

Păriniţii mei mi-au spus că adevărul învinge întotdeauna şi mereu am crezut asta. Am ştiut că sunt curată, că nu am făcut nimic rău şi am crezut că este imposibil să fiu suspendată patru ani pentru ceva ce nu am făcut. Momentul cel mai greu a fost când am auzit că am fost suspendată patru ani pentru ceva ce nu am făcut, a fost greu de gestionat, decizia m-a distrus puţin”, a spus Halep, la conferinţa de presă.